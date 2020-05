Pedro Scooby explicou uma vez mais na sua conta de Instagram o motivo pelo qual não se encontra em Portugal a passar a quarentena, tendo em conta que os três filhos, frutos do anterior relacionamento com Luana Piovani, vivem em Cascais com a mãe.

"Sem me querer intrometer mas já me intrometendo, acho que devias apanhar o primeiro voo para Portugal e ir ficar um tempo bom com os teus filhos! Essa pandemia não vai acabar rápido! Se tens condições, vai. Fica a dica. Forte abraço", escreveu um seguidor. "Reclama com a TAP, com o governo português e com o coronavírus, eles devem ter uma resposta para todos os voos cancelados!", respondeu Scooby.

Posteriormente, acrescentou: "A minha cidadania já foi aceite, mas ainda não tirei o meu passaporte português. A minha família por parte da mãe é portuguesa! Por isso, estou a ter problemas para entrar lá nesse momento de coronavírus!... quando fui embarcar para Portugal, cancelaram o meu voo! E logo de seguida bloquearam a entrada lá. Aí tive que ficar por aqui".

Posteriormente, um seguidor ofereceu ajuda ao surfista. "Poderias ter solicitado uma autorização no consulado do Rio. Qualquer coisa, se precisares chama-me no direct que tenho todos os contactos. Vai dar tudo certo", disse. "Já chamei", respondeu Scooby.

