Desde que Cintia Dicker e Pedro Scooby se mudaram para Portugal que têm mostrado no Instagram algumas imagens da nova casa.

Ainda esta quarta-feira, a namorada do surfista publicou um vídeo nas stories que destaca a pista de skate que têm no quintal.

Além disso, os filhos de Pedro, Bem, Bom e Liz, fruto do casamento terminado com Luana Piovani, também têm aproveitado para passar mais tempo com o pai.