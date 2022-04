Pedro Ribeiro ficou sem palavras com o momento arrepiante que marcou o jogo do Liverpool contra o Manchester United esta terça-feira, 19 de abril.

À passagem dos sete minutos de jogo, adeptos das duas equipas levantaram-se, e, em uníssono, aplaudiram o craque português, que não jogou devido à morte do filho recém-nascido.

"O que acaba de acontecer em Anfield Road é um exemplo do que eu gostava que o futebol português fosse, um dia. [...] A rivalidade Liverpool-Manchester United é lendária e fortíssima. Mas aos 7 minutos, numa iniciativa que partiu do The Kop, o estádio todo aplaudiu, em respeitosa e empática solidariedade, Cristiano Ronaldo, ausente pelo pior motivo possível, a viver a dor da perda de um filho", escreveu o radialista nas redes sociais.

E elogiou: "Isto é noção. Educação. Respeito. Nível. Uma competição adulta. Profissional. Responsável. Extraordinário. E mostra que sim, o futebol pode ser melhor. Sem beliscar rivalidade alguma. Porque isto é sempre mais, muito mais, que um jogo".

