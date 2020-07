Pedro Ribeiro e a família estão oficialmente em modo férias e não podiam estar mais felizes com o local onde vão desfrutar de uns dias de descanso.

O diretor da Rádio Comercial rumou até Armação de Pêra, no Algarve, para de instalar com a mulher, Rita Rugeroni, e com os filhos no resort de 5 estrelas Vila Vita Parc.

"Acontece paraíso. Ao chegar, é aquele ar do Algarve. Não sei explicar... é o cheiro do ar, tão característico. Cheira a férias, a todo o tempo do mundo, a família junta, ao sol. Viemos parar a um sonho", escreveu, embevecido, ao mostrar aos seguidores uma imagem da piscina.

Espreite abaixo.

