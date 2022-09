Pedro Ribeiro partilhou uma mensagem onde tece críticas à RFM, explicando ao detalhe o motivo da sua revolta.

"Ridículo. Não percebem o mal que fazem ao próprio meio Rádio. Que triste", começou por escrever.

"Cheguei à rádio, e diz o segurança: ‘Ò Pedro, eles estão outra vez a dizer que…’. É a última vez que falo deste triste e enfadonho tema publicamente. Cansa-me. Há dez anos que perdem e dizem que lideram há 20", relatou, recordando depois o início da RFM.

"Quando eu era adolescente, assisti ao nascimento da RFM com entusiasmo. Aquilo era novo, tinha muita pinta, eu votava todas as semanas no TOP 25 e tudo. O Rui Pego, o Miguel Cruz, o Luís Loureiro, o João Vaz, o João Chaves, o Marcos André, a Teresa Lage, são alguns dos heróis desses tempos pioneiros, que eu ouvia, deliciado com jingles como aquele que dizia 'Você liga e confere: estão cá todos!'", lembrou.

"Nesta vida de luta diária por mais ouvintes, eu só queria que a RFM não fizesse este contorcionismo de desinformação permanente. Que respeitasse os seus próprios ouvintes. E os seus próprios profissionais, muitos deles absolutamente envergonhados com esta política sonsa e mentirosa de comunicação. Sempre que a RFM for líder, vou fazer como sempre fiz: dar os parabéns e seguir", destacou depois.

Na mesma mensagem, escreveu ainda: "Somos n.º1. Dados oficiais, conhecidos de todo o mercado. A RFM sabe disso. Não precisava de ser isto também. Esta coisa feia. Cresçam. Não apenas em número de ouvintes. É que, um dia, vai conseguir ser líder outra vez, e, nessa altura, quando o gritarem ao mundo… já ninguém vai acreditar".

