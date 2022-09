Pedro Ribeiro é benfiquista assumido mas isso não impediu Frederico Varandas, presidente do Sporting, de lhe enviar uma prenda especial.

O comunicador tem, há vários anos, uma rubrica sobre equipamentos nos programas de desporto em que tem vindo a participar (primeiro o 'MaisFutebol', na TVI24, e agora o 'Futebol é Momento', na Sport TV).

Assim, o dirigente leonino decidiu presentear o radialista com uma camisola autografada do clube verde e branco, com Pedro Ribeiro a partilhar o gesto nas redes sociais.

"Isto de ter uma rubrica sobre equipamentos, traz coisas inesperadas. Recebi um presente inesperado do presidente do Sporting. Claro que ele sabe bem que sou Benfiquista, mas, com grande fairplay, escreve, na dedicatória, que jamais conseguiria ser grande sem um grande rival. Respeito entre rivais, um bem raro, mas cada vez mais necessário. Obrigado, Presidente, e boa sorte para logo. Saudações gloriosas", pode ler-se, com Pedro Ribeiro a referir-se ao jogo desta noite entre o Sporting e o Tottenham, a contar para a Liga dos Campeões.

Leia Também: Pedro Ribeiro orgulhoso de conquista da companheira, Rita Rugeroni