Pedro Ribeiro foi anunciado em janeiro deste ano como o novo diretor de programas executivo da TVI, uma notícia que chegou logo após a Nuno Santos entrar para a direção de programas da estação. Sete meses depois, o radialista comunicou, por via de uma publicação no Instagram, que abandona o cargo.

"A partir de hoje, não faço mais parte da direção de programas da TVI. Saio da TVI com a certeza de ter dado o meu melhor, tentado ajudar no que me foi possível e, sobretudo, com a noção de que aprendi muito sobre televisão, em condições e em tempos especialmente exigentes e difíceis.Quero enviar um abraço de agradecimento a toda a gente com quem trabalhei e desejar a todos a melhor sorte para o futuro.Encontram-me na Rádio Comercial, agora de novo a tempo inteiro, e com a paixão de sempre", lê-se.

Pedro Ribeiro volta agora a dedicar-se totalmente às funções de locutor e diretor de programas da Rádio Comercial.

Nuno Santos, por sua vez, acaba de ser promovido a diretor-geral da TVI. A notícia foi anunciada na passada semana.

