Os fãs podem ser muito exigentes e cumprir os seus desejos pode ser arriscado - e Pedro Pascal que o diga. O ator que agora brilha em 'The Last of Us' ficou conhecido por integrar o elenco da popular série 'Guerra dos Tronos'. Nessa mega produção, a sua personagem teve uma morte trágica, frente a Gregor Clegane, que lhe furou os olhos apenas com os polegares.

A mítica cena levou a que muitos fãs, quando pediam selfies com Pedro Pascal, quisesse recriar o momento. Por isso, pediam-lhe que os deixassem apoiar os dedos nos olhos, de forma serem fotografados a fazer o mesmo que levou à morte da personagem Oberyn Martell neste universo de George R. R. Martin.

A brincadeira, repetida vezes sem conta por vários fãs, fez com que Pedro Pascal acabasse por sofrer uma infeção nos olhos, o que foi relatado pelo próprio numa mesa redonda com outros atores para o The Hollywood Reporter.

Veja aqui a cena em que a personagem de Pedro Pascal em 'Guerra dos Tronos' morre e aqui as declarações do ator sobre a brincadeira dos fãs.

Leia Também: 'Pipoca' brinca com look de Pedro Pascal mas diz que "casava na mesma"