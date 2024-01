Depois de ter surgido com o braço ao peito nos últimos eventos, como aconteceu nos Emmys, Pedro Pascal marcou presença no Sundance Film Festival, em Park City, Utah, e já sem 'sinais' de lesão na referida zona do corpo.

O ator, de 48 anos, esteve no evento para a antestreia do seu novo filme 'Freaky Tales', na quinta-feira, dia 18 de janeiro.

Pedro Pascal foi recebido por vários fãs, tendo posado para fotografias e deu também alguns autógrafos. Veja algumas imagens na galeria, incluindo do momento em que passou pela passadeira vermelha.

