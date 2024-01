Kieran Culkin mandou uma 'boca' a Pedro Pascal quando agradeceu o Globo de Ouro no início do mês, tendo dito: "Chupa, Pedro. Desculpa. É meu".

Uma brincadeira que não ficou esquecida e que chegou aos Emmys. Isto porque quando subiu ao palco durante o evento, Pedro Pascal fez questão de responder à letra a Kieran Culkin.

"Toda a gente me pergunta o porquê de estar com o braço ao peito. Na realidade, o problema é no ombro", explicou inicialmente nos Emmys. "Acho que esta noite é o momento indicado para dizer o que se passou. Foi o Kieran Culkin que me bateu", acrescentou, deixando a plateia a rir às gargalhadas, menos o ator de 'Succession'. Aliás, a reação de Kieran Culkin acabou por se tornar viral. Veja abaixo:

