A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas apresentou esta quinta-feira, 23 de janeiro, as nomeações para a 97.ª edição dos Óscares. Kieran Culkin foi nomeado para 'Melhor Ator Secundário' com o filme 'A Real Pain' e o mesmo já reagiu, juntamente com a mulher.

A felicidade do ator é notória e isso pode ver-se na história partilhada por Jazz Charton, na qual Kieron abre uma garrafa de champanhe e serve dois copos em jeito de celebração.

Na imagem, a mulher do ator que interpreta Benji no filme, escreveu: "Vamos!" com entusiasmo.

Ora veja a partilha abaixo.

© Instagram - Jazz Charton

'A Real Pain' trata-se de um filme de comédia dramática de 2024, escrito, realizado e produzido por Jesse Eisenberg. É protagonizado por Eisenberg, Kieran Culkin e Jennifer Grey. Emma Stone atua como produtora. O filme teve a sua estreia mundial no Festival Sundance de Cinema, a 20 de janeiro de 2024.

Segue a história de David (Jesse Eisenberg) e de Benji (Kieran Culkin), primos incompatíveis que se reúnem para uma viagem pela Polónia para homenagear a sua avó. A aventura sofre uma reviravolta quando antigas tensões ressurgem no contexto da história da sua família.

Siga o link

De recordar que a gala dos Óscares irá acontecer no dia 2 de março, em Los Angeles, e será apresentada por Conan O'Brien.

Leia Também: Óscares. Fernanda Torres reage a nomeações: "É algo inimaginável"