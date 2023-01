'The Last of Us', uma das séries mais aguardadas de 2023, estreou logo em janeiro e, para a grande maioria, o resultado não tem desiludido.

A produção da HBO, inspirada no videojogo com o mesmo nome, conta a história de um cenário pós-apocalíptico e da relação criada entre a jovem Ellie e o contrabadista Joel, que fica encarregue de escoltá-la até uma outra cidade.

O jogo foi lançado em junho de 2013 e, menos de 10 anos depois, chega à plataforma de streaming a série, que tem conquistado até aqueles que ainda não conheciam a história.

O protagonista deste produto televisivo é Pedro Pascal e, embora muito aplaudido com este trabalho recente, o ator é tudo menos desconhecido.

Os fãs de 'Game of Thrones', por exemplo, sabem bem do talento do ator de 47 anos que nasceu no Chile e que tem conquistado o mundo. Nos últimos anos participou em produções de renome, tais como 'The Equalizer 2 - A Vingança' (2018), 'The Mandalorian' (2019) e 'Mulher-Maravilha 1984' (2020).

Pedro Pascal, sabe-se, vai integrar o elenco do filme 'Estranha Forma de Vida', do realizador espanhol Pedro Almodóvar. Como é possível perceber, o título da obra é inspirado no tema de Amália Rodrigues. O português José Condessa também fará parte desta curta-metragem.

Veja na galeria algumas fotografias do ator Pedro Pascal.