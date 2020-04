"Nunca trabalhámos juntos e cruzámo-nos, talvez, uma dezena de vezes. Foram sempre encontros fugazes com conversas de circunstância que não ofereciam tempo nem espaço para sentir todas as qualidades que contribuíam para a reputação do Pipo", foi desta forma que Pedro Lima começou por se dirigir aos que o seguem no Instagram, com uma publicação onde homenageia o colega Filipe Duarte, que morreu esta sexta-feira, 17 de abril. Tinha 46 anos.

"Bom ator, bom ser humano, amante de todos os companheiros humanos e dos animais, simpático, ternurento e, em simultâneo, com uma verticalidade que impunha respeito a quem tentasse afastá-lo dos seus princípios", acrescentou, tecendo rasgados elogios ao falecido colega.

De seguida, Pedro Lima recordou o último encontro com Filipe Duarte. "Aconteceu à porta do casting para um filme com o Nicolas Cage. Abordou-me com aquele sorriso que lhe enchia o rosto e puxava os olhos, abraçou-me com uma familiaridade inesperada (a Núria também), perguntou-me com interesse sobre os meus filhos e sobre a Anna e conversámos brevemente sobre o desafio que representa manter o equilíbrio entre a liberdade que o ator necessita e o compromisso de ser-se pai", partilhou.

"Várias vezes penso naquele abraço inesperado, naquele sorriso e naquele interesse pela minha vida. Continuo sem saber muito sobre o Pipo, mas de uma coisa tenho a certeza - um homem que sorri, abraça e se interessa por outro de forma tão expontânea é natural é o homem que eu também ambiciono ser", rematou.

Recorde-se que Filipe Duarte era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía, com quem tem uma filha, Antonia, de nove anos.

