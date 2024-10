Duarte Gomes surpreendeu com o seu mais recente anúncio no Instagram. O ator escreveu um 'post', dando a entender que teria acabado uma relação amorosa. "Foi uma separação dolorosa mas é preciso deixar ir quem quer ir. É nobre aceitar que as relações, mesmo as que duram desde sempre, podem ter um desfecho inesperado. Sempre fomos próximos, não vou mentir, talvez até demais, mas quando um não quer dois não querem."

O ator continuou as suas palavras de despedida, ainda sem anunciar verdadeiramente o que se tinha passado. "Não guardamos qualquer rancor um do outro e o que fica são memórias que jamais irão ser apagadas, por mais inflamações que possam aparecer. Iremos continuar a torcer um pelo outro, como sempre fizemos até aqui, até porque não há nenhuma tosse ou espirro em que não lembre de ti", escreveu.

No fim da publicação, Duarte Gomes levanta a ponta do véu do que se passou: foi operado ao apêndice. "A todos os que nos ajudaram há precisamente três semanas, o nosso muito obrigado, estamos a cicatrizar bem, muito graças a vocês. A relação vai-se mas a amizade fica, até que uma nova dor de barriga nos separe. Duarte e o seu apêndice", afirmou.

Nos comentários da publicação não faltam elogios à forma como o ator partilhou o seu estado de saúde.

Leia Também: Filipa Nascimento: "Amo o meu corpo e olho-o de forma positiva"