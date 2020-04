"Não achei graça mas, como toda a gente riu cá em casa, o problema deve ser meu", foi com estas palavras que Pedro Lima começou por se dirigir aos que o seguem no Instagram, onde partilhou um vídeo que mostra o ator a ser alvo de uma partida da filha.

Um momento que levou o artista a refletir sobre o humor. "Não sei se é por já ser antigo ou se nasci assim mas acontece-me com frequência, por exemplo em espectáculos de teatro, rir sozinho enquanto o resto da plateia permanece em silêncio ou ficar indiferente enquanto outros espectadores guincham à gargalhada. Acho que rio com facilidade mas tem de haver aquele desencontro entre expectativa e resultado, aquela cócega na inteligência, aquele corpo expressivo, aquela reação justa, aquele desconforto perante a ousadia, aquele tempo", escreveu.

De seguida, admitiu que "tem pontos que reconhece como fracos no seu sentido de humor".

"A minha susceptibilidade ao tema 'escape sulfuroso' é uma fragilidade que assumo mas, por norma, o vernáculo, o cocó, xixi, pilinha, pipi arranha-me a inteligência em vez de fazer vibrar as cordas do humor. Não sou fundamentalista quanto aos palavrões mas gosto de desafiar-me a encontrar formas de dizer o que penso e sinto sem usar as asneiras que servem para ilustrar tudo", destacou.

A publicação segui-se com o ator a referir que o seu mestre foi Herman José, que "sempre acompanhou". "[...] Haverá muito poucos humoristas/comediantes com uma carreira tão longa e brilhante quanto o Mestre", disse.

Acrescentando ainda: "Por referência do Herman fui também aos Monty Python que são também protagonistas na formação do meu sentido de humor".

Uma partilha que serviu para "observar como os tempos vão mudando". "A cena que se passa neste vídeo não aconteceria se fosse entre mim e o meu pai. Seria inimaginável se fosse entre o meu pai e o meu avô. Mas entre a minha filha e eu, pelos vistos, tem graça... para quase todos. Mas, como a comedia é para quem assiste...", rematou.

