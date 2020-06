Depois de ter começado 'O Programa da Cristina', da SIC, com uma emotiva mensagem em que se mostra de coração partido com a morte de Pedro Lima, Cristina Ferreira seguiu mais tarde o programa com uma homenagem ao ator, que morreu este sábado, aos 49 anos.

Além de ter convidado dois profissionais para abordar a saúde mental, a apresentadora contou ainda com a presença de Alexandra Lencastre - a também atriz que fez várias novelas com Pedro Lima quando esta trabalhava na TVI.

"Fizemos várias vezes de casal e na última novela [que gravamos juntos] tivemos muito tempo para conversar", recordou Alexandra, referindo que o colega e amigo tinha "investido muito na carreira de ator". "Começou a fazer mais teatro, começou a fazer worksop em Espanha", enumerou.

"E isso fê-lo ir mais fundo, às emoções, a trazer ao de cima coisas que ele se calhar tinha guardado", contou, destacando que mesmo nos momentos em que pudesse ficar mais "tristes", Pedro Lima fazia questão de 'aliviar' o ambiente.

Mais à frente, Alexandra disse que acha que o ator não estivesse "num estado depressivo" e "acredita que tenha sido um impulso".

A atriz salientou que o colega era uma pessoa muito "saudável", preocupado com a família e que gostava de festejar junto dos amigos. "Ele puxava aquela família, era um excelente exemplo", frisou.

Por sua vez, Cristina Ferreira acrescentou: "Perguntei a uma das pessoas mais próximas se havia alguma coisa que a família queria dizer e a única coisa que eles querem dizer é que "a família não passava nenhum momento de aperto financeiro, não existe nenhuma crise familiar, muito pelo contrário".

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 800 209 899 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

