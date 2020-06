"Das pessoas que eu conheci mais generosas, mais de bem com a vida, era assim que nós o entendíamos", foi com estas palavras que Cristina Ferreira começou por descrever Pedro Lima. O ator, da TVI, morreu este sábado, 20 de junho, e a apresentadora da SIC fez questão de iniciar 'O Programa da Cristina' com uma mensagem emotiva onde revela que preparou uma homenagem ao artista.

"No sábado, quando fui surpreendida logo no início da manhã, o primeiro choque foi o porquê, o que é que aconteceu porque ainda não sabíamos bem o que é que tinha acontecido", relatou de seguida, referindo-se ao momento em que soube da morte de Pedro Lima.

"Pouco tempo depois, até porque um dos meus melhores amigos é amigo de todos os dias do Pedro, que chorava compulsivamente, me deu a notícia e disse o que é que tinha acontecido. E é ai que nós pensamos que não pode. Não pode porque o Pedro era feliz, era assim que o entendíamos. Aliás, nunca o vi de outra forma em todos os momentos em que estive ao lado do Pedro. O Pedro é feliz, com os seus filhos, com a companheira de há 20 anos... Nunca o vi zangado, nunca o mal, nunca o vi sem aquela felicidade estampada no rosto", acrescentou.

"Infelizmente, sabemos hoje que aquela felicidade escondia muitas angústias, talvez muitos medos, muitas tristezas, dores... Talvez um percurso de vida onde não estavam ainda fechados muitos momentos não ultrapassados e por isso mesmo o Pedro decidiu a sua vida, neste caso, a sua morte", continuou prometendo de seguida que na emissão desta segunda-feira, 22 de junho, irá dar destaque à saúde mental.

Cristina explicou ainda que terá em estúdio a colega e amiga do ator, Alexandra Lencastre, para "celebrar o Pedro". "A Liliana Campos, a sua comadre, não está porque não se sente capaz. Diz ela que ainda não é possível estar a falar do Pedro dessa forma. Ela foi das primeiras a saber, aliás, o Pedro enviou uma mensagem de despedida a todos os amigos, os mais próximos, pedindo: 'cuidem dos meus filhos'", disse ainda.

"Vamos tentar ajudar os que cá estão, os que escondem, os que usam máscaras. [...] Estas máscaras escondem aquilo que está guardado dentro de cada um", salientou.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 800 209 899 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

