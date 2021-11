Com a chegada dos dias frios, Pedro Granger decidiu dedicar-se a um hobby que o permita ficar no conforto do seu lar. Neste sentido, inspirou-se na paixão de Luísa Castel-Branco e começou a tricotar.

"Bom dia! Como já está a ficar mais fresquinho decidi armar-me em Luísa Castel-Branco", disse na legenda de uma foto publicada na manhã deste sábado.

Já sobre a sua habilidade para a arte, confessou: "Tenho tanto jeito para isto como para falar sueco".

