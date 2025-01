"Sim, aquele sou eu… O Faísca": foi desta forma que Pedro Granger começou por assinalar na sua página de Instagram os 20 anos que se passaram desde que deu voz à icónica personagem de Faísca McQueen no filme 'Carros'.

"Comemoram-se este ano 20 anos desde que dei voz ao Faísca pela primeira vez, e por isso decidi ver no primeiro dia deste 2025 que agora começa, o primeiro filme com os meus sobrinhos", notou o artista.

"E depois brincámos com os carros, e depois pintámos livros do Faísca, e assim se passou um dia em família com um sorriso de orelha a orelha", referiu ainda.

"Há lá melhor maneira de começar o ano que isto? Bom ano a todos, pé no pedal, e… Catchau!", completou.

O filme da Disney, recorde-se, estreou em Portugal em 2006.

