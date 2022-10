Com a SIC a celebra 30 anos, Pedro Granger desejou publicamente um feliz aniversário à estação onde já participou em vários projetos.

"Parabéns e obrigado por tantas e tantas coisas boas na minha vida", disse numa publicação que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, onde, entre as recordações, lembra o programa 'Ídolos'.

"Deste-me a Silvinha e o 'Ídolos', e a descoberta da paixão de apresentar programas; os meus primeiros filmes e a maravilha de trabalhar com o Tiago Guedes, o Frederico Serra e o Goncalo Galvão Telles; a oportunidade de entrar no 'Médico de Família', no 'Jogo', no 'Sol de Inverno'; aquele que viria a ser o meu animal preferido, El Lobo na 'Máscara'", enumerou.

"Tantas e tantas coisas, projetos e, sobretudo, pessoas que trago comigo e fazem de mim um bom bocado da pessoa e do profissional que sou. Obrigado.

Venham mais 30", completou.

Leia Também: Aniversário SIC. Daniel Oliveira recorda início da carreira