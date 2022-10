Daniel Oliveira destacou no Instagram o 30.º aniversário da SIC com uma fotografia antiga, lembrando os primeiros passos no canal.

A imagem é de 1998, quando o apresentador e diretor de programas tinha 17 anos.

Após a partilha, foram várias as reações na caixa de comentários. "Muitos parabéns pelo teu percurso" ou "que inspiração Daniel", são algumas das mensagens dos seguidores.

