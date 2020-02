Esta semana foi confirmada a saída de Alexandra Lencastre da TVI para a SIC. Ora, um dos colegas e amigos que reagiu à notícia foi Pedro Granger, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

Trata-se de um vídeo nos bastidores da novela 'Na Corda Bamba', acompanhado pelas seguintes palavras:

"O que se me apraz dizer sobre as notícias de hoje. Alexandra meu amor, quero-te feliz. Acima de tudo feliz", referiu.

Importa sublinhar que na sequência desta saída, Alexandra irá ser substituída por Jessica Athayde como jurada no programa 'Dança com as Estrelas.

