Pedro Granger não perdeu a oportunidade de se meter com Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce') depois de a influencer ter sido expulsa do 'Hell's Kitchen Famosos'.

O ator escreveu uma canção dedicada à despedida de 'Pipoca' do programa da SIC e mostrou tudo na sua página de Instagram.

"Aninhas do meu coração, quis Ljubomir separar os dois nabos que Deus na cozinha uniu, e por isso te deixo aqui esta canção", começou por dizer Pedro Granger na legenda do vídeo onde canta para a influencer.

"Dizias que o saíres do programa antes de mim era o quarto milagre de Fátima… (confesso que uma das melhores piadas de todo o programa, só igualável à do eu ser o projeto social culinário do Ljubomir). A 'Cozinha de Los Infiernos' não vai ser a mesma sem ti e sem esse teu sentido de humor e de amor tão rápido e tão verdadeiro que tens. Acho que todos ficámos a conhecer e a adorar esse teu lado tão humano e tão bonito, e, nos bastidores, tão amigo", acrescentou.

"Que eu gosto muito de ti, e que é sempre uma alegria enorme trabalhar e estar contigo, já sabias", continuou, partilhando ainda que espera poder trabalhar novamente com 'Pipoca' no futuro. Veja na galeria o vídeo de Pedro Granger a cantar.

Leia Também: Mais um famoso deixou o 'Hell's Kitchen Famosos'... com Ljubomir a cantar