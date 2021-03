Esta sexta-feira, dia 12, Pedro Granger esteve à conversa com Júlia Pinheiro para partilhar a forma como viveu o programa 'A Máscara', no qual sagrou-se como vencedor debaixo da pele do lobo.

"O grande prémio para mim foi em termos de autoestima, foi eu ter voltado a acreditar que era capaz de fazer coisas. Um dos maiores problemas com que eu estou a lidar são os nervos. Por exemplo, eu adoro-te e tu adoras-me, tenho a certeza disso, e quando me disseram que eu vinha aqui foi 'ai, ai, ai'", confessou o ator e apresentador.

Não ficando indiferente a esta confissão de Pedro, Júlia fez questão de notar: "Meu querido, gosto muito de ti, tens muito talento, muito obrigada por teres estado aqui ao pé de mim. Imagino que foi preciso muita coragem. És um homem encantador, e precisas muito de acreditar nisso outra vez".

Palavras às quais Granger reagiu de forma muito emocionada.

