Pedro Granger usou as redes sociais para defender a sua cor preferida, que, segundo o ator, é muito "descriminada na paleta de cores dos nossos dias".

Na sua conta no Instagram, o ator fez uma publicação na qual aparece na praia, a sorrir, enquanto segura numa toalha amarela.

"Acho mesmo que se devia criar a Liga defensora dos direitos do amarelo, que tem sido tão descriminado na paleta de cores dos nossos dias. Vítima de bullying através de frases como 'Se todos gostássemos do mesmo, o que seria do amarelo?', está na altura de colocarmos o amarelo no sítio que lhe é devido e com o reconhecimento que tanto merece", começou por escrever o ator, numa mensagem divertida

"Avante Amarelo, Avante! E é isto que acontece quando tentas explicar aos teus amigos que a tua cor preferida é o amarelo", concluiu, uma publicação que contou com muitos comentários de pessoas que partilham do mesmo gosto que o ator.