Após o momento em que Rui Pedro foi sancionado pelo 'Big Brother', ficando sem hipótese de na próxima gala ser líder e impedido de ganhar imunidade, devido ao facto de ter gritado de forma excessiva com Joana, os concorrentes do 'Big Brother - A Revolução' foram convidados a darem a sua opinião sobre o tema. Momento que Pedro aproveitou para lançar uma nova polémica na casa.

"Adoro o Michel, nunca tive nada com ele, mas detesto injustiças e sou super sincero. Se o Rui é sancionado, o Michel também tem de ser sancionado porque eu até sentido medo da maneira como que ele reagiu. [...] Senti-me um bocado com receio", afirma o ilusionista, referindo-se ao facto de o companheiro de casa ter gritado com ele durante a discussão de Rui e Joana.

"Eu não te ameacei, mas se quiseres", reagiu Michel, incrédulo com o que estava a ouvir.

Incrédulos ficaram também os restantes concorrentes, que condenaram a atitude de Pedro e o acusam agora de ser alguém em quem não se pode confiar. Este é por agora um dos temas que domina as conversas dentro e fora do 'Big Brother - A Revolução'.

