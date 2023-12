Amores assim são cada vez mais raros, mas a verdade é que ainda existem. Pedro Fernandes e a mulher, Rita Fernandes, conheceram-se há mais de duas décadas e nunca mais se largaram.

O radialista da RFM falou sobre o seu relacionamento numa entrevista que deu a Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', na passada semana, na SIC.

"Conhecemo-nos aos 16 anos, há quase 30, há 28 anos, é incrível, é uma vida inteira...", afirmou em tom de reflexão.

O comunicador revelou o 'segredo' do romance e o que encontrou de diferente em Rita. "Ela tinha uma doçura - e ainda tem essa doçura - que eu não encontrei em mais ninguém. Os olhos dela têm verdade e ainda hoje me derreto com o olhar dela, com o sorriso dela. Eu amo aquela mulher, o que é que hei de fazer à minha vida?", questiona entre risos.

"Olho para ela e vejo aquela miúda que conheci, por quem me apaixonei aos 16 anos. Está bem que era uma paixão diferente, um amor de adolescência. É gira a nossa história e a evolução que o nosso amor teve. Posso dizer que hoje é mais forte do que quando nos conhecemos, é mais sólido, tem raízes profundas, tem história e acho que um amor com história é bonito", completou.

Veja este momento da entrevista:

