Este sábado, dia 2 de dezembro, foi a vez de Pedro Fernandes ser o entrevistado de Daniel Oliveira no 'Alta Definição'. O apresentador fez uma viagem por toda a sua vida mas a conversa terminou com uma história curiosa.

Daniel questionou Pedro sobre qual foi o pior dia da sua vida, com o locutor da RFM a responder que já soma alguns, todos relacionados com perdas. No caso da sua avó Maria, há até uma situação que continua por explicar.

Depois de visitar a avó no hospital, numa altura em que a mesma já se encontrava muito fragilizada, Pedro foi para casa e à noite acabou por sonhar precisamente com ela. No entanto, acordou com a cama urinada e sem perceber o que havia acontecido.

"Olho para o telefone e tinha uma mensagem do meu pai a dizer que a minha avó tinha falecido durante a noite. Achei uma coincidência terrível. Há uma ligação com a minha avó transcendental", acrescentou Pedro, de lágrimas nos olhos.