Pedro Fernandes e a família estiveram cerca de um semana em Amesterdão, nos Países Baixos, e usou a sua conta no Instagram para falar sobre a viagem e o que achou da cidade.

"Amesterdão: Não tem o romantismo de Paris ou Veneza nem tantos pontos de interesse quanto Barcelona ou Londres, por exemplo. Não é uma cidade que nos conquiste ao primeiro olhar, mas tem os seus encantos e vai crescendo em nós. Estivemos lá durante seis dias e foram os suficientes para conhecer muitos cantos à 'casa'", começou por escrever, alertando para o facto de os turistas precisarem de ter cuidado com os ciclistas, uma vez que estes tem faixas só para eles que "estrangeiros como nós confundem com um passeio".

"Em virtude da tolerância ao consumo de drogas leves e das coffee shops em cada esquina, Amesterdão tem sempre um cheiro muito característico no ar. Confesso que não aprecio e para quem viaja com crianças ainda se torna mais desconfortável", continuou, destacando depois as qualidades da cidade.

"Mas atenção que é uma cidade muito bonita. Aliás, é impossível que uma cidade com 75km de canais e mais de mil pontes não seja bonita. O Rijksmuseum é incrível e os arredores valem muito a pena conhecer com mais tempo. Marken, Volendam e Zaanse Schans e os seus moinhos merecem uma visita. O parque Keukenhof (o das tulipas) também", afirmou ainda.

"Em resumo, na escala de 'Quero muito voltar' a 'Está visto, está feito' dou-lhe um 6/10. Se forem numa despedida de solteiro acredito que talvez suba para um 8 ou 9", concluiu.

