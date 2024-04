Pedro Fernandes está de férias com a família nos Países Baixos e usou a sua conta no Instagram para revelar que decidiram sair de Amesterdão e explorar algumas localidades nos arredores da cidade.

Na publicação o radialista partilhou um pouco da experiência e algumas fotografias.

"Socas, moinhos, muito vento e muito queijo! Assim se pode resumir muito rapidamente este dia onde andámos por Marken, Edam, Volendam e Zaanse Schans. Aprendemos a fazer socas e descobrimos que até são bastante confortáveis. E provámos muitos queijos. Mesmo com alguma chuva e vento, vale muito a pena sair um bocadinho do centro de Amesterdão para conhecer estas bonitas localidades. Claro que comprámos socas e queijo. Infelizmente nenhum dos moinhos estava à venda e vento já temos. Agora vamos para a noite louca de Amesterdão! Estou a brincar. Viemos com os miúdos e às 22h já estamos na cama", escreveu Pedro Fernandes na legenda das fotografias.

