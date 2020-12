Pedro Fernandes esteve recentemente na companhia de Dolores Aveiro, em sua casa na ilha da Madeira, como destacou na altura no Instagram. Esta terça-feira, o apresentador esteve à conversa com Cristina Ferreira, no 'Dia de Cristina', para revelar mais pormenores sobre a ida à Madeira.

Inicialmente, Pedro Fernandes teceu rasgados elogios à mãe de Cristiano Ronaldo, afirmando que esta é "um poço de energia", que "está sempre feliz, sempre disposta a trabalhar". "A andar na rua eu tinha quase que correr para a acompanhar", lembra.

De seguida, explicou que esta é uma 'série' com sete episódios, feita em parceria com a Galp, projeto que vai ser transmitido a partir do próximo sábado, dia 19 de dezembro, às 19h, na TVI.

Pedro Fernandes destacou ainda que a família Aveiro é "de grande humildade".

