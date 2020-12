Pedro Fernandes esteve nos últimos dias na Madeira para gravar imagens de um novo projeto televisivo. E a verdade é que o humorista e apresentador não podia ter estado melhor acompanhado... ou não estivesse, segundo próprio, na companhia de Dolores Aveiro.

"Chegou ao fim o meu fim-de-semana na casa da Dona Dolores. Foi um prazer enorme conhecer de perto esta mulher que não é apenas a mãe do melhor do mundo", começa por escrever o rosto da TVI, anunciado o fim desta aventura.

"Ela é a matriarca de uma família que a adora e é adorada por todos. Sempre com um sorriso para toda a gente mesmo nos momentos mais difíceis, com um profissionalismo gigante que nunca a deixa desistir e uma humildade que é uma lição para muitos. Obrigado pela hospitalidade e pelo carinho com que me tratou como se fosse seu filho. Até breve", pode ler-se, por fim, na legenda de uma imagem onde posa ao lado da mãe de Cristiano Ronaldo.

Resta agora esperar para saber mais sobre este novo projeto de Pedro Fernandes.

