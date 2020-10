Pedro Fernandes fez uso da garagem para improvisar um ginásio e foi no conforto do seu lar que treinou esta quarta-feira, dia 28, mostrando assim estar a cumprir os conselhos do Governo e da Direção Geral da Saúde.

A poucas horas de entrar em vigor a medida que proíbe a circulação entre concelhos, o radialista partilhou no Instagram imagens em que aparece na companhia do seu cão e provou como pode ser divertido desfrutar deste fim de semana em casa.

Vai seguir o exemplo do apresentador?

Leia Também: "O meu pequenino já tem oito anos. É a pessoa que mais me faz rir"