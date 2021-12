Pedro Fernandes surpreendeu os seguidores com uma carinhosa imagem onde aparece na companhia da avó. Um momento ternurento que serviu também para um pedido de ajuda.

"Avó Idalina. Nascida em 1935 e quase a entrar em 2022. Faz natação, teatro, canta, declama poesia, cozinha que é uma maravilha, viaja com as amigas e perdeu a carteira com os documentos todos. Se alguém a encontrar avise por favor. Que fique ainda muitos anos connosco", disse na legenda da imagem.

Logo após a partilha, foram várias as mensagens que recebeu dos fãs onde destacam, sobretudo, a "super avó" de Pedro Fernandes.

