Pedro Fernandes usou as últimas imagens onde Dolores Aveiro se mostra a festejar as mais recente vitórias do Sporting Clube de Portugal para enviar um recado a Cristiano Ronaldo.

"Cristiano, ouve a tua mãe! Já são horas de voltar para casa rapaz", brincou o humorista, referindo-se a um possível e, muito desejado, regresso do craque português a uma dos clubes onde deu os primeiros passos no mundo do futebol.

Concorda com o humorista?

