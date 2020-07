Sempre envolvido no mundo da música, Pedro Fernandes abraçou um novo desafio e desta vez não foi como locutor. Como contou nas redes sociais, vai participar num videoclipe e as gravações aconteceram ontem - sem fugir às restrições impostas pela Covid-19.

"Sinais dos tempos. Depois de ter um estúdio de rádio montado na minha sala durante quase 3 meses, ontem gravei um videoclipe no meu quintal com um cenário em chroma e o realizador no Brasil a dar-me direcções por Zoom. O que virá a seguir?", contou na legenda da publicação feita esta quinta-feira.

Ora veja.

