Pedro Crispim respondeu à letra aos seguidores da sua página de Instagram que criticaram o seu corpo, depois de ter partilhado este fim de semana uma fotografia na qual posava na praia (publicação presente no final do artigo).

Sem 'papas na língua', o conhecido comentador lamentou que a imagem das pessoas continue a ser alvo de escrutínio nas redes sociais, recordando um pouco da sua história.

"Desde que me lembro ouço comentários sobre o corpo, mesmo quando nem os entendia ou conseguia defender-me. O meu peso toda a vida foi objeto de análise, provavelmente assim como o vosso… Ou porque estava gordo e comia em excesso ou porque estava magro e comia pouco, como se a vida fosse só branco e preto. Análises pormenorizadas feitas de forma leviana por aqueles que nem conheço e que nada sabem da minha vida, os meus hábitos e rotinas", começa por dizer.

© Instagram - Pedro Crispim

"O meu prato de comida toda a vida foi esmiuçado por quem se acha nesse direito, porque existem sempre as 'boas intenções' que são livre acesso a quase tudo nesta vida, até ao corpo alheio. Hoje em dia atrás de um teclado todos são médicos, nutricionistas, personal trainers.

Atrás de um teclado todos são e fazem aquilo que bem entendem, só porque sim, pois acreditam que um post ou uma imagem será um convite para escreverem aquilo que bem entendem, não controla os seus impulsos, não possuem a capacidade de silenciar os seu próprios fantasmas ou agarrar as rédeas das suas emoções", continua.

© Instagram - Pedro Crispim

"Será mais simples, pelos vistos, andar pela vida a tentar fazer dos outros sacos de boxe das suas frustrações e medo. No meu caso, não serão as palavras alheia que me fazer alterar a minha direção. Aos 45 anos sinto-me bem na minha pele, confortável no meu caminho e consciente de que os autores serão sempre pessoas profundamente magoadas consigo mesmas. Mas, e as pessoas que me seguem, que me acompanham de coração por estas bandas, estão elas em paz com o seu corpo, tranquilas com a sua imagem?", questiona em tom de reflexão.

© Instagram - Pedro Crispim

"Não deveria tentar protegê-las neste meu espaço, desta gente que não sabe ser civilizada? Gente que não consegue tão pouco entender que a liberdade surge sempre com responsabilidade. E que não sabem nada sobre a caminhada e história de quem está ali na sua frente, logo se não vai acrescentar, o silêncio deveria reinar. Não calculamos os estragos e os gatilhos que um comentário sobre o corpo alheio (mesmo que embrulhado em emojis fofinhos) pode causar e fazer acordar. Por isso, aprendam a controlar-se!", completa.

