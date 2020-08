Pedro Crispim foi um dos comentadores da recente edição do 'Big Brother', da TVI, que terminou no início de agosto. Agora, como já foi anunciado, a estação prepara-se para dar início à nova edição do formato, 'Big Brother - A Revolução'. Por isso, os fãs mais curiosos quiseram saber se a figura pública vai continuar a fazer parte do reality show.

Questões que foram feitas através das stories da sua página de Instagram e que Pedro Crispim fez questão de responder.

"Não tenho qualquer informação nesse sentido. Agradeço a simpatia", afirmou o comentador. Numa outra resposta, acrescentou: "Só posso dizer que levo o 'Big Brother 2020' no coração".

Entre as perguntas, houve quem quisesse saber quais os próximos projetos de Crispim. "Estar com os meus, depois focar-me no meu Atelier Styling Project by PC. O resto logo se vê", disse.

