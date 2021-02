Pedro Crispim já está livre da Covid-19 depois de ter testado negativo e ter retomado a sua vida normal, mas ao que parece a doença deixou sequelas no stylist.

No 'Extra de Big Brother - Duplo Impacto' de segunda-feira, o comentador afirmou: "Fiquei com sequelas a nível cognitivo e a nível pulmonar. A memória, tenho alguma...", disse, optando por não completar a frase.

Recorde-se que, apesar de fazer parte do grupo de risco por ter asma, Pedro Crispim passou pela doença apenas com sintomas ligeiros. Enquanto ainda estava infetado, o comentador contou ter tido "uma pressão ligeira na zona do peito e algumas dores musculares".

