Pedro Crispim recorreu de novo à sua página de Instagram para partilhar um desabafo onde reflete sobre estes últimos dias em que está em casa, em isolamento, depois de ter testado positivo à Covid-19.

"Nos últimos dias vejo o mundo através da janela, as pessoas caminham mascaradas, em passo acelerado. Dentro de casa, opto entre outras coisas, por escrever, fazer sumos e batidos cheios de vitaminas, meter em dia algum trabalho e 'devoro' séries uma atrás de outra", começou por escrever, na noite desta sexta-feira, 22 de janeiro.

De seguida, destacou que "existe uma coisa que o acalma, o caminhar". "Caminhar pela casa. Há algo no caminhar que me expande e organiza. Acelero ou abrando o passo, enquanto arrumo emoções. Há algum tempo que desejava expressar o impacto que o caminhar têm em mim, mas faltavam-me as palavras. Hoje, sobra-me tempo, encontrei as palavras, mas falta-me o espaço, as pessoas, a rotina", concluiu.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que recorreram à caixa de comentários para deixar uma mensagem de apoio a Pedro Crispim. Entre as reações, destacam-se as palavras de Susana Dias Ramos: "E tu também faltas às pessoas, aos espaços, às rotinas... a mim".

