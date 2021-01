Pedro Crispim anunciou recentemente que está infetado com a Covid-19. Uma notícia que levou vários fãs e seguidores a usarem o espaço de perguntas e respostas do Instagram para questionarem o comentador de 'Big Brother' sobre o seu estado de saúde.

Procurando esclarecer os mais preocupados, Crispim reagiu: "Estou ok dentro desta realidade. Até agora, sem grandes sintomas a não ser uma pressão ligeira no peito e algumas dores musculares".

Pedro Crispim diz também estar tudo tranquilo no que diz respeito ao seu estado psicológico. "Psicologicamente estou ok, o ter que estar em casa não me chateia. Ao contrário de muitas pessoas, gosto do meu espaço e silêncio. E aproveito para ver algumas séries novas e fazer teletrabalho", garante.

