Pedro Crispim marcou presença esta terça-feira no 'Extra do Big Brother' para comentar, uma vez mais, as mais recentes polémicas que têm marcado os últimos dias na casa mais vigiada do país.

Sobre as mais recentes imagens que dão conta de uma zanga entre Rui Pedro e Joana, Pedro Crispim toma o partido da concorrente de Cascais e arrasa o modelo.

"Ele está a mostrar aos portugueses que não é assim tão assertivo. Parece-me um boneco feito, com um discurso feito e, acima de tudo, espremido à laranja, é um tipo muito, muito malformado", atira o consultor de moda.

