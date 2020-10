Quintino Aires, juntamente com Toy e Liliana Filipa, marcou presença no banco de comentadores do 'Big Brother' para dar a sua opinião sobre os últimos acontecimentos na casa. Um momento que aproveitou para expressar a sua depreciação por Jéssica Antunes, pelo facto de, a seu ver, a concorrente não ser transparente.

Em causa esteve o facto de Joana ter referido que Jéssica A. tem "duas caras", opinião que o psicólogo subscreveu.

"Não entrar em discussão é não ter alma, muito próximo da categoria dos psicopatas. A Jéssica A. é a verdadeira falsa. Ninguém é assim na realidade, só se é extremamente perigoso. O que tem lá dentro é veneno tão grande que se começa a babar, pode morder a língua e morre logo ali", atirou.

