Pedro Chagas Freitas está de luto, como comunicou na sua página de Instagram. "Foi uma honra ser teu filho. Até já, meu querido", escreveu junto de uma fotografia onde revela que está de luto.

De seguida, partilhou informações sobre as cerimónias fúnebre do seu pai: "Para quem quiser prestar uma última homenagem à pessoa maravilhosa que tive o privilégio de ter como pai: o velório será hoje, dia 4, a partir das 19h, na Capela Mortuária de Nespereira (em Guimarães). O funeral será amanhã, dia 5, às 11h, saindo da Capela Mortuária de Nespereira para a Igreja Paroquial de Nespereira, indo depois a cremar no Crematório de Guimarães".

Este foi o motivo que levou o escritor a cancelar a sua viagem à ilha da Madeira. "A vida não permite planos. Às vezes, o chão que parecia ser o nosso, sólido, seguro, impenetrável, torna-se numa lama espessa, perigosa. O perigo é estar vivo, e a felicidade também. Somos feitos de uma fragilidade imprevisível, feita de costuras que nos juntam aos que amamos e nos tornam vulneráveis a tudo o que eles são em nós. Somos todos pedaços uns dos outros, unidos com cola temporária.

Por motivos nada felizes, mas com o coração cheio de esperança, terei de cancelar a minha viagem até à ilha da Madeira, onde iria ter o privilégio de estar nos próximos dias. A cada um das centenas de maravilhosos leitores que já me haviam garantido, com entusiasmo, que iriam receber-me por lá, aqui deixo um emocionado pedido de desculpas. Abraço apertado a todos. Espero voltar em breve", comunicou.

