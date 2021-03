Logo após ter sido noticiada a morte de Léo Rosa, foram muitas as homenagens que começaram a surgir nas redes sociais, entre elas a de Maria João Bastos. Mas a atriz portuguesa não foi a única. Pedro Carvalho também recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de apoio à família do amigo, lamentando a partida do mesmo.

"Querido amigo, irmão Léo... há tanto para dizer acerca de ti, da linda pessoa que foste, que vai continuar nos nossos corações e lembranças, do ator e artista sem igual, do ‘garotão’ com quem tanto ri, naquelas nossas risadas que nos faziam doer a barriga e as bochechas. Que tão bem me recebeu neste que seria o início de uma nova caminhada minha, no Brasil, num projecto que foi tão especial e tão lindo", começou por lembrar.

"Obrigado por me teres ensinado tanto, de arte e de vida. Tu és uma inspiração, um guerreiro a quem a medicina deu três a seis meses de vida e que viveu mais de três anos, a lutar contra esse maldito cancro", contou de seguida.

"Que o universo e a luz te recebam em paz, a paz que tanto buscaste em vida. Que tu sejas recebido com muitos aplausos, como mereces. Tenho a certeza que irá encantar todos aí em cima, assim como nos encantou em vida, com esse jeitinho tão teu. RIP meu amigo querido, deixo com a tua família todo o meu amor e as minhas maiores condolências", rematou.

