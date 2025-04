Morreu Clodagh Rodgers, cantora que representou o Reino Unido na Eurovisão em 1971. Tinha 78 anos.

A cantora, que terminou em quarto lugar quando esteve na Eurovisão, com 'Jack In The Box', morreu "em paz" na sexta-feira, cercada pela família.

O filho da artista, Sam Sorbie, prestou-lhe uma homenagem no Facebook, afirmando que Clodagh Rodgers era "o pilar da família" e que "dedicou a sua vida" aos filhos.

"Com o coração pesado, informou que a minha querida e linda mãe Clodagh morreu após lutar contra uma doença nos últimos três anos. Ela morreu em paz, ontem, cercada pela família em Cobham", pode ler-se na publicação.

"A minha mãe viveu uma vida incrível, cheia de amor e felicidade. A sua carreira fantástica estendeu-se pelas atuações, viagens pelo mundo, dedicação aos dois filhos e o apoio da família", acrescentou.

"A vida não será a mesma sem a mamã, mas ela estará finalmente em paz agora com o papá e os avós. Amamos-te e vamos sentir muito a tua falta", completou.

© Facebook_Sam Sorbie

