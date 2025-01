O antigo membro do icónico grupo musical familiar The Osmonds, Wayne Osmond, morreu esta quarta-feira, dia 1 de janeiro. A notícia foi avançada pela família do cantor que tinha 73 anos.

Numa declaração da família pode ler-se: "O seu legado de fé, música, amor e risos influenciou a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Ele gostaria que todos soubessem que o evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, que as famílias são eternas e que banana split é a melhor sobremesa. Amamo-lo e sentiremos muito a sua falta".

A filha de Wayne, Amy Cook, usou o Facebook para anunciar a morte do pai, chamando-o de "marido e pai amado".

Cook confirmou que o artista "faleceu em paz ontem à noite, cercado pela sua amada esposa e pelos cinco filhos". O irmão do artista e colega de palco, Jay Osmond, também recorreu ao Instagram para partilhar a notícia da perda da família.

"Uma verdadeira lenda deixou a Terra", escreveu. "O meu coração está profundamente triste pela perda do meu irmão Wayne. Dizem que onde há grande amor, há grande tristeza quando nos separamos durante a nossa jornada na Terra. Ao longo da minha vida, sempre me senti mais conectado com Wayne do que com qualquer outro dos meus irmãos", acrescentou.

Por fim, afirmou: "O reencontro que ele deve ter tido com o pai e com a mãe, tenho a certeza, foi espetacular!"

Recorde-se que Wayne Osmond era o segundo mais velho dos cantores originais dos Osmond Brothers e o quarto de nove filhos. Ao lado de Alan, Merrill e Jay, começou a cantar num quarteto, em 1958. A banda ganhou sucesso em 1961.

A causa da morte de Wayne ainda não se tornou pública.

The Osmonds© George Wilkes/Hulton Archive/Getty Images

