Pedro Carvalhas apanhou recentemente um susto que, tão cedo, não irá esquecer.

O jornalista da TVI sofreu um enfarte e esteve internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Segunda-feira, dia 23 de janeiro, voltou ao trabalho.

No 'Esta Manhã', programa cuja equipa integra, explicou como tudo aconteceu: "Estava para me deitar e tive uma dor fortíssima no peito".

Pedro contou que, de seguida, sentiu náuseas e vómitos, o que fez aumentar as suspeitas de que algo não estava bem.

O pivô, no entanto, deixou de fumar recentemente, tem vários cuidados com a alimentação e pratica exercício de forma regular, não havendo nenhum sinal recente que fizesse prever o enfarte.

"Estou bem, tranquilo e sereno", garantiu, por fim, Pedro Carvalhas.

Leia Também: Jornalista da TVI Pedro Carvalhas sofre enfarte