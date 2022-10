Pedro Barroso tem vindo a 'presentear' os que o seguem com carinhosas imagens do filho, Santiago, que nasceu em abril.

Ainda esta quarta-feira, o ator publicou no Facebook um novo carinhoso vídeo do bebé, que aparece muito bem disposto com gargalhadas contagiantes.

"E dormir??? Dorme tu, mãe", escreveu Pedro Barroso na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo:

Leia Também: "Sonho tornado realidade". Pedro Barroso posa com filho e avô