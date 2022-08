Pedro Barroso partilhou um retrato muito especial com os seguidores da sua conta oficial de Instagram. Trata-se de uma fotografia na qual posa com o filho bebé, o pequeno Santiago, e com o avô.

Na legenda da publicação, notou: "O Amor num Olhar | Um legado de gerações.

A descoberta de um colo protetor e a esperança de um caminho pleno de conquistas.

AVÓ ZÉ e SANTY... uma herança de luz. Um sonho tornado REALIDADE!".

